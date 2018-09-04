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Полиция задержала активистку «Другой России» за акцию с баннером «Запрещается запрещать»

Другая Россия
17:09, 4 сентября 2018
Надежный источник

Полиция задержала главу московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольгу Шалину. Об этом сообщается в твиттере «Другой России».

Поводом для задержания стала акция в защиту свободы собраний, прошедшая на Триумфальной площади Москвы 31 августа.

Шалину обвинили в участии в несанкционированном митинге, создавшем помехи транспорту или пешеходам (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП); за это предусмотрено до 20 тысяч рублей штрафа или до 15 суток административного ареста.

Активистку оставили на ночь в полиции, заседание по ее делу пройдет 5 сентября, сообщает «ОВД-Инфо».

31 августа активисты «Другой России» развернули на Триумфальной площади баннер с лозунгом «Запрещается запрещать», зажгли фаер и разбросали листовки в защиту свободы собраний.
После акции были задержаны шесть человек, в том числе Шалина. Их отпустили из полиции, выдав обязательство о явке и уведомление о том, что на них составят протоколы о нарушении правил проведения акции.

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