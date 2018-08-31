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На Триумфальной площади Москвы развернули баннер «Запрещается запрещать»

Интерфакс
15:03, 31 августа 2018
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На Триумфальной площади в Москве полиция задержала шестерых активистов, которые вышли к памятнику Маяковскому с баннером «Запрещается запрещать» и зажгли файер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента.

Агентство сообщает, что задержанные выкрикивали лозунги, но не уточняет, какие.

Акцию устроили активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», сообщается в паблике организации в «ВКонтакте». Согласно публикации, задержаны были семь человек. 

В «Другой России» заявили, что активисты разбросали листовки в защиту свободы собраний в рамках «Стратегия-31».

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