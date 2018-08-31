На Триумфальной площади Москвы развернули баннер «Запрещается запрещать»

На Триумфальной площади в Москве полиция задержала шестерых активистов, которые вышли к памятнику Маяковскому с баннером и зажгли файер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента.

Агентство сообщает, что задержанные выкрикивали лозунги, но не уточняет, какие.

Акцию устроили активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», сообщается в паблике организации в «ВКонтакте». Согласно публикации, задержаны были семь человек.

В «Другой России» заявили, что активисты разбросали листовки в защиту свободы собраний в рамках .