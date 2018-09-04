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Полиция Чечни заявила о задержании депортированного из Польши беженца. Ранее сообщалось, что он похищен

Интерфакс
21:52, 3 сентября 2018
Надежный источник

Депортированный из Польши чеченец Азамат Байдуев задержан по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Об этом «Интерфаксу» сообщили в МВД Чечни.

По данным ведомства, Байдуев признался, что ездил в Сирию и вступил там в ряды боевиков; во время одного из вооруженных столкновений в Сирии Байдуев получил огнестрельное ранение, сообщает МВД Чечни.

В ведомстве подчеркнули, что информация о похищении Байдуева не соответствует действительности.

Ранее правозащитник Ахмед Гисаев сообщил, что Азамат Байдуев, депортированный из Польши 31 августа, был похищен спустя сутки после возвращения в Чечню. Гисаев предположил, что мужчину могли похитить чеченские силовики. 

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