В Чечне похитили беженца, депортированного из Польши в Россию

Беженец из Чечни Азамат Байдуев, депортированный из Польши в Россию 31 августа, похищен спустя сутки после возвращения в республику. Об этом сообщил правозащитник, руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев.

Гисаев предполагает, что мужчину могли похитить чеченские силовики. По его словам, около сотни человек с оружием ворвались в дом дяди Байдуева и «с применением насилия» увезли его в неизвестном направлении.

«Российские силовики, командовавшие данными подразделениями, говорили без акцента на русском языке и имели славянскую внешность», — пишет правозащитник. Он опасается, что против Байдуева хотят сфабриковать дело.

В 2007 году Азамат Байдуев получил политическое убежище в Польше, позже он переехал в Бельгию, сообщает «Кавказ.Реалии». В 2017 году чеченца заподозрили в причастности к подготовке терактов и депортировали в Польшу, откуда он был выслан на родину. По информации издания, в России его подозревали в причастности к чеченскому сопротивлению и подвергали пыткам.