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Минюст предложил наказывать за склонение детей в интернете к опасным действиям

Министерство юстиции РФ
21:05, 3 сентября 2018
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Минюст начал разрабатывать поправки об уголовной ответственности за распространение в интернете информации, побуждающей детей совершать действия, опасные для жизни и здоровья.

Наказывать за распространение такой информации предлагается в том числе несовершеннолетних.

Соответствующие изменения планируется внести в главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Министерство юстиции РФ
В 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, который дополнил УК двумя новыми статьями — о склонении к самоубийству и о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.
Закон был принят после статей «Новой газеты», в которых утверждалось, что из-за так называемых «групп смерти» в соцсетях подростки массово совершают самоубийства.
В марте 2018 года Путин выступил за усиление ответственности для организаторов «деструктивных групп» в социальных сетях.

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