Минюст предложил наказывать за склонение детей в интернете к опасным действиям
Минюст начал разрабатывать поправки об уголовной ответственности за распространение в интернете информации, побуждающей детей совершать действия, опасные для жизни и здоровья.
Наказывать за распространение такой информации предлагается в том числе несовершеннолетних.
Соответствующие изменения планируется внести в главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» Уголовного кодекса Российской Федерации.
В 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, который дополнил УК двумя новыми статьями — о склонении к самоубийству и о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.
Закон был принят после статей «Новой газеты», в которых утверждалось, что из-за так называемых «групп смерти» в соцсетях подростки массово совершают самоубийства.
В марте 2018 года Путин выступил за усиление ответственности для организаторов «деструктивных групп» в социальных сетях.