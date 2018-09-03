В Москве прошел митинг «Без слов» в память о теракте в Беслане

В центре Москвы прошла акция в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане.

В акции, участники которой не произносили официальных речей, приняли участие около 300 человек, включая представителей властей Москвы и Северной Осетии.

Илья Питалев / Sputnik / Scanpix / LETA

Собравшиеся возложили к монументу «В память о жертвах трагедии в Беслане» цветы, игрушки и бутылки с водой, а также выпустили в небо 334 белых шара по числу погибших в результате теракта.

Мероприятия в память погибших в Беслане прошли 1,2 и 3 сентября в других городах России и за рубежом. Президент РФ Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в этом году в памятных мероприятиях принимать участие не планирует.