В Германии прошли массовые акции ультраправых и антифашистов. Полиция задержала 300 человек

В городе Хемниц на востоке Германии, где 26 августа мигранты убили немца, вновь прошли массовые демонстрации ультраправых и антифашистов. Акции переросли в столкновения и беспорядки, во время которых были задержаны около 300 человек, сообщает полиция федеральной земли Саксония.

В субботу около 4,5 тысяч сторонников правой партии «Альтернатива для Германии», а также движений PEGIDA и «Pro Chemnitz» вышли на митинг в знак протеста против приема мигрантов. Одновременно с этим четыре тысячи антифашистов проводили свою акцию под лозунгом «Сохраняйте мир, защищайте демократию».

Как пишет немецкое издание Bild, столкновения начались, когда левые попытались заблокировать марш ультраправых, — в результате пострадали 11 человек.

За порядком во время демонстраций следили 1800 полицейских, в том числе из других федеральных земель Германии, во время разгона демонстрантов они применили водяные пушки.