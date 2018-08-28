На востоке Германии в драке с мигрантами убили немца. Ультраправые два дня митинговали с требованием «защитить Европу»

В городе Хемниц на востоке Германии в выходные 25-26 августа отмечали 875-летие со дня его основания. После уличного фестиваля в ночь на воскресенье произошла массовая драка — как сообщает Deutsche Welle, с участием людей разных национальностей. В результате трое немцев были ранены ножом, один из них, 35-летний Даниэль Хиллиг — смертельно. Из-за чего возник конфликт, точно не известно. В соцсетях и местных СМИ появлялась информация о том, что мигранты приставали к женщинам и это спровоцировало драку, но полиция опровергает такую версию.

По подозрению в убийстве были задержаны 22-летний иранец и 23-летний сириец. Информация о том, что немца убили иммигранты, быстро распространилась в соцсетях, и уже в воскресенье вечером в центре Хемница собрались около 800 человек. По данным газеты Die Welt, среди них были сторонники ультраправых движений, они начали нападать на приезжих — в частности, на выходцев из Сирии и Афганистана. В стычках четыре человека получили ранения, трое из них — иностранцы.

На следующий день на месте гибели Даниэля Хиллига появился мемориал, куда люди приносили цветы и свечи. Вечером в центре города вновь собрались ультраправые — на акцию пришли около двух тысяч человек. Они подняли плакаты с лозунгами «Остановить поток беженцев» и «Защитить Европу», начали выкрикивать националистические лозунги и размахивать флагами Германии. Одновременно на улицы вышли около тысячи антифашистов, которые скандировали «Нет нацистской пропаганде!» Участники акций забросали друг друга петардами и бутылками. По данным местной полиции, в общей сложности пострадали 20 человек, из них двое полицейских. Посольство России в Германии сообщило, что среди пострадавших есть россиянин. Еще более масштабных столкновений полиции удалось не допустить.

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила ультраправых, заявив, что они «устроили охоту» на иностранцев. Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт назвал гибель Даниэля Хиллига ужасной и выразил надежду на то, что убийство будет раскрыто. Он также осудил протесты ультраправых, назвав их недопустимыми. «Таким ожесточенным сборищам, охоте на людей другого происхождения и попыткам распространить ненависть не место в нашей стране», — заявил Зайберт.

На востоке Германии регулярно проходят уличные акции против «исламизации Европы». Прежде всего, их устраивает движение PEGIDA, основанное в Дрездене — административном центре Саксонии, где также находится Хемниц. В восточной части страны популярна правая партия «Альтернатива для Германии», выступающая против приема беженцев. На выборах 2017 года она набрала 12,6% голосов и впервые прошла в Бундестаг. Двумя годами ранее, во время миграционного кризиса в Европе, правительство Германии согласилось принять более миллиона мигрантов с Ближнего Востока.