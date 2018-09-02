Собянин предложил присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке. Кобзон участвовал в спасении заложников в «Норд-Осте»
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил присвоить Театральному центру на Дубровке имя Иосифа Кобзона.
«Иосиф Давыдович принимал непосредственное участие в спасении заложников и в течение всех последующих лет поддерживал связь с родственниками погибших и потерпевшими при теракте на Дубровке», — написал Собянин в твиттере.
Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет. 2 сентября в Концертном зале имени Чайковского в Москве состоялась церемония прощания с ним. На церемонию, в частности, пришли президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу.