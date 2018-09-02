Собянин предложил присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке. Кобзон участвовал в спасении заложников в «Норд-Осте»

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил присвоить Театральному центру на Дубровке имя Иосифа Кобзона.

«Иосиф Давыдович принимал непосредственное участие в спасении заложников и в течение всех последующих лет поддерживал связь с родственниками погибших и потерпевшими при », — написал Собянин в твиттере.