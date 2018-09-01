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«Коммерсант»: убившую Захарченко бомбу заложили в кафе «Сепар» в осветительный прибор

Коммерсант
06:23, 1 сентября 2018
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Бомбу, при взрыве которой погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, заложили в осветительный прибор, торшер или люстру. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Бомбу предположительно привели в действие с помощью мобильного телефона. Предполагается, что звонок сделал кто-то, находившийся рядом с кафе и видевший, как Захарченко входил в здание.

Донецкие силовики ищут возможных пособников среди ближайшего окружения главы ДНР, поскольку только там могли располагать точными данными о его перемещениях и планах. 

Коммерсант
Лидер ДНР Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва около кафе «Сепар» в Донецке. Помимо Захарченко погиб еще один человек, 11 пострадали. Представители российских властей и ДНР обвинили в случившемся Украину. В СБУ предположили, что убийство стало результатом разногласий внутри ДНР.

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