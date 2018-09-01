«Коммерсант»: убившую Захарченко бомбу заложили в кафе «Сепар» в осветительный прибор

Бомбу, при взрыве которой погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, заложили в осветительный прибор, торшер или люстру. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Бомбу предположительно привели в действие с помощью мобильного телефона. Предполагается, что звонок сделал кто-то, находившийся рядом с кафе и видевший, как Захарченко входил в здание.