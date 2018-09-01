«Коммерсант»: убившую Захарченко бомбу заложили в кафе «Сепар» в осветительный прибор
Бомбу, при взрыве которой погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, заложили в осветительный прибор, торшер или люстру. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Бомбу предположительно привели в действие с помощью мобильного телефона. Предполагается, что звонок сделал кто-то, находившийся рядом с кафе и видевший, как Захарченко входил в здание.
Донецкие силовики ищут возможных пособников среди ближайшего окружения главы ДНР, поскольку только там могли располагать точными данными о его перемещениях и планах.
Лидер ДНР Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва около кафе «Сепар» в Донецке. Помимо Захарченко погиб еще один человек, 11 пострадали. Представители российских властей и ДНР обвинили в случившемся Украину. В СБУ предположили, что убийство стало результатом разногласий внутри ДНР.