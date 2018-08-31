Зачем нам нужна биометрия?Партнерский материал

Twitter ужесточит правила размещения политической рекламы в США

Twitter
06:41, 31 августа 2018
Надежный источник

Twitter введет сертификацию для заказчиков политической рекламы в США, сообщила администрация соцсети.

Ужесточение правил коснется рекламных постов, посвященных выборам и законодательным вопросам национального значения.

Заказчик платных постов на эти темы обязан будет пройти сертификацию, в рамках которой ему надо раскрыть свою личность и место жительства в США. Twitter будет маркировать оплаченные посты в ленте пользователей, указывая, кто их оплатил.

Новые правила вступят в силу с 30 сентября. После этой даты Twitter удалит всю рекламу, заказчики которой не прошли сертификацию.

Цель этой политики — сделать более прозрачным размещение рекламы, пытающейся влиять на позицию людей по вопросам, которые могут иметь значение для результатов выборов. (англ. яз.)

Twitter
Администрация Twitter ранее признала, что российская «фабрика троллей» использовала соцсеть для предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США. Американские власти выразили опасение, что Россия также может попытаться вмешаться в выборы в Конгресс, который пройдут 6 ноября.

Что «фабрика троллей» писала в твиттере

новости

Льды Арктики стремительно тают. Как это изменит морские перевозки

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы