Twitter ужесточит правила размещения политической рекламы в США

Twitter введет сертификацию для заказчиков политической рекламы в США, сообщила администрация соцсети.

Ужесточение правил коснется рекламных постов, посвященных выборам и .

Заказчик платных постов на эти темы обязан будет пройти сертификацию, в рамках которой ему надо раскрыть свою личность и место жительства в США. Twitter будет маркировать оплаченные посты в ленте пользователей, указывая, кто их оплатил.

Новые правила вступят в силу с 30 сентября. После этой даты Twitter удалит всю рекламу, заказчики которой не прошли сертификацию.