Путин выразил соболезнования в связи с убийством Захарченко. В России возбудили уголовное дело

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, убитого в Донецке 31 августа, а также «всем жителям Донбасса».

«Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», — сказано в сообщении на сайте Кремля. Слово «Украина» в заявлении Путина не встречается.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством Захарченко по статье «акт международного терроризма» (статья 361 УК РФ).