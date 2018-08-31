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Путин выразил соболезнования в связи с убийством Захарченко. В России возбудили уголовное дело

Президент России
17:32, 31 августа 2018
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, убитого в Донецке 31 августа, а также «всем жителям Донбасса».

«Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», — сказано в сообщении на сайте Кремля. Слово «Украина» в заявлении Путина не встречается.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством Захарченко по статье «акт международного терроризма» (статья 361 УК РФ).

«Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами»

Президент России
Лидер ДНР Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва около кафе «Сепар» в Донецке. Представители российских властей обвинили в случившемся Украину. В СБУ предположили, что убийство стало результатом разногласий внутри ДНР.

Убийство Александра Захарченко

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