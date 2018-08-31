Министр просвещения Васильева высказалась за запрет личных гаджетов в школах

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что поддерживает идею запрета личных гаджетов в школах. Об этом она заявила в ходе Общероссийского родительского собрания.

По словам Васильевой, в России уже «очень многие школы пошли по такому пути», и власти будут поощрять этот подход. «Я считаю, что рано или поздно мы придем к такому же, что и французские наши коллеги», — сказала она.

«Возникает вопрос, зачем [школьникам гаджеты]? Если все есть, если есть полностью оборудование в классе, планшеты в классе есть?» — спросила министр.

Васильева отвечала на вопрос участника собрания из Кемерово о «золотой середине» в развитии в России электронного образования, у которого, по мнению автора вопроса, есть не только плюсы, но и минусы вроде формирования у детей «зависимости от гаджетов».