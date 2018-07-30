На север или на юг? Как объехать весь мирПартнерский материал

Власти Франции запретили использование мобильных телефонов в школах

Le Monde
18:33, 30 июля 2018
Надежный источник

Парламент Франции окончательно одобрил законопроект, запрещающий использование мобильных телефонов и других средств связи в младшей и средней школе.

Исключение может быть сделано, если использование смартфонов необходимо «в образовательных целях» (что под этим подразумевать, каждая школа решит самостоятельно). Помимо этого, пользоваться гаджетами смогут продолжить дети с инвалидностью.

Запрет на мобильные телефоны будет касаться как учеников, так и учителей. Правила могут вступить в силу с начала нового учебного года.

Запрет мобильных телефонов в школах был одним из предвыборных обещаний Эммануэля Макрона во время его президентской кампании в 2017 году.
Подкасты
Как давать деньги в долг друзьям. И при этом не поссориться с ними!
36 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы