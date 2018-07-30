Власти Франции запретили использование мобильных телефонов в школах

Парламент Франции окончательно одобрил законопроект, запрещающий использование мобильных телефонов и других средств связи в младшей и средней школе.

Исключение может быть сделано, если использование смартфонов необходимо «в образовательных целях» (что под этим подразумевать, каждая школа решит самостоятельно). Помимо этого, пользоваться гаджетами смогут продолжить дети с инвалидностью.

Запрет на мобильные телефоны будет касаться как учеников, так и учителей. Правила могут вступить в силу с начала нового учебного года.