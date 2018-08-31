Убит глава ДНР Александр Захарченко
15:19, 31 августа 2018
Надежный источник
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате главы ДНР.
При взрыве ранение также получил глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.
Взрыв произошел у кафе «Сепар» на улице Пушкина, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко.
Обновление. Администрация главы ДНР подтвердила гибель Захарченко.
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