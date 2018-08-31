Убит глава ДНР Александр Захарченко

Интерфакс
15:19, 31 августа 2018
Надежный источник

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате главы ДНР.

При взрыве ранение также получил глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.

Взрыв произошел у кафе «Сепар» на улице Пушкина, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко.

Обновление. Администрация главы ДНР подтвердила гибель Захарченко.

Продолжение

шапито

«Выпейте — и вам станет легче». БГ записал песню для фильма «Гоголь. Страшная месть»: премьера клипа на «Медузе»

3 минуты
игры

Когда и с кем уместно говорить про секс? Отвечают читатели «Медузы»

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы