В Донецке задержали «украинских диверсантов», подозреваемых в убийстве Захарченко

Силовики ДНР задержали подозреваемых в убийстве главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка.

«Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица», — сказал собеседник агентства, уточнив, что они находились в автомобиле.