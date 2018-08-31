В Донецке задержали «украинских диверсантов», подозреваемых в убийстве Захарченко

Интерфакс
15:32, 31 августа 2018
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Силовики ДНР задержали подозреваемых в убийстве главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка.

«Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица», — сказал собеседник агентства, уточнив, что они находились в автомобиле.

Александр Захарченко погиб от полученных ранений при взрыве в центре Донецка. Еще несколько человек пострадали, в их числе — глава министерства налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев.
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