В Петербурге приостановили выселение общества «Мемориал»

Общество пока не будут выселять из старинного здания на Разъезжей улице в Санкт-Петербурге, которое правозащитники занимали больше 20 лет. Комитет имущественных отношений приостановил работы по расторжению договора аренды, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в ответе на запрос депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского. Документ он разместил у себя в фейсбуке.

«Надеюсь, что „Мемориал“ сможет и дальше работать на прежнем месте», — пишет Вишневский. При этом в ответе Полтавченко сказано, что комитет имущественных отношении проводит «дополнительную работу в отношении указанного помещения». Какую именно — не ясно, о результатах власти обещают сообщить до конца сентября.

О том, что с «Мемориалом» не продлили договор аренды стало известно в середине августа. Правозащитники рассчитывали получить разъяснения от властей Петербурга и намеревались идти в суд, если решение останется неизменным.