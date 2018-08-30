Полицию Саксонии заподозрили в связях с ультраправыми. Они опубликовали ордер на арест иракца, подозреваемого в убийстве немца

Полицию Саксонии заподозрили в связях с ультраправыми из-за утечки ордера на арест иракца, подозреваемого в убийстве немца в уличной драке в городе Хемниц.

«То, что ордер на арест, возможно, был передан полицией правым экстремистам, означает, что у нас есть огромная проблема, которую надо решать. Это вопиющий инцидент», — заявил заместитель главы правительства Саксонии Мартин Дулиг. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер назвал утечку «совершенно неприемлемой».

Ордер на арест подозреваемого выложил в своем твиттере Лутц Бахман — основатель движения PEGIDA, которое выступает против «исламизации Запада». Этот документ широко разошелся по соцсетям и группам в WhatsApp. Полиция подтвердила его подлинность.

Массовая драка, в которой погиб 35-летний гражданин Германии Даниэль Хиллиг, произошла в ночь на 26 августа. По подозрению в убийстве были задержаны 22-летний выходец из Ирака и 23-летний сириец.

После драки в Хемнице начались массовые выступления сторонников ультраправых движений и нападения на иммигрантов. Митинги и демонстрации продолжались в течение двух дней, они сопровождались столкновениями с левыми активистами.