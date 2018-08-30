Крупнейший в России продуктовый ритейлер пообещал не повышать возраст для пенсионных скидок

Компания X5 Retail Group, в которую входят сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», продолжит давать скидки женщинам 55 лет и мужчинам старше 60 лет и после повышения пенсионного возраста.

Об этом, сообщает РБК, говорится в письме директора X5 по взаимодействию с органами госвласти Станислава Наумова, направленном секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку.

В 2017 году, говорится в письме, пенсионеры получили в магазинах X5 скидки на общую сумму в 7 миллиардов рублей.

Наумов также сообщает Турчаку, что ритейлер готов создать новые рабочие места для людей так называемого предпенсионного возраста.