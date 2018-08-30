Крупнейший в России продуктовый ритейлер пообещал не повышать возраст для пенсионных скидок
Компания X5 Retail Group, в которую входят сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», продолжит давать скидки женщинам 55 лет и мужчинам старше 60 лет и после повышения пенсионного возраста.
Об этом, сообщает РБК, говорится в письме директора X5 по взаимодействию с органами госвласти Станислава Наумова, направленном секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку.
В 2017 году, говорится в письме, пенсионеры получили в магазинах X5 скидки на общую сумму в 7 миллиардов рублей.
Наумов также сообщает Турчаку, что ритейлер готов создать новые рабочие места для людей так называемого предпенсионного возраста.
В июне правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект пенсионной реформы, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин, 65 лет для мужчин.
На фоне обсуждения пенсионной реформы рейтинги «Единой России» (единственная партия, которая поддержала законопроект в первом чтении) и президента Владимира Путина начали резко снижаться.
«Единая Россия» подготовила предложения по пенсионной реформе, включая сохранения действующего возраста для различных пенсионных льгот, а также уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста.
29 августа Путин выступил со специальным обращением, в котором фактически поддержал предложения «Единой России», а также выступил за увеличение для женщин возраста выхода на пенсию до 60 лет, вместо 63.