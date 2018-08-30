Глава Серпуховского района Александр Шестун прекратил голодовку в СИЗО

Арестованный глава Серпуховского района Москвы Александр Шестун начал выходить из голодовки, которую он объявил 30 июля. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила его жена Юлия.

Шестун находится в больнице СИЗО «Матросская тишина». Как рассказала его супруга, за время голодовки он похудел примерно на 20 килограммов. Прекратить голодовку он решил по настоянию врачей.

Арестованный отказывался принимать пищу, протестуя против того, что администрация следственного изолятора препятствовала адвокатам и жене посещать его. По словам Юлии Шестун, «теперь адвокатам разрешен почти ежедневный доступ» к ее супругу.