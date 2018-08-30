Глава Серпуховского района Александр Шестун прекратил голодовку в СИЗО
Арестованный глава Серпуховского района Москвы Александр Шестун начал выходить из голодовки, которую он объявил 30 июля. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила его жена Юлия.
Шестун находится в больнице СИЗО «Матросская тишина». Как рассказала его супруга, за время голодовки он похудел примерно на 20 килограммов. Прекратить голодовку он решил по настоянию врачей.
Арестованный отказывался принимать пищу, протестуя против того, что администрация следственного изолятора препятствовала адвокатам и жене посещать его. По словам Юлии Шестун, «теперь адвокатам разрешен почти ежедневный доступ» к ее супругу.
Александра Шестуна арестовали в середине июня 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий. В конце августа стало известно, что на него завели еще одно уголовное дело — по статьям о мошенничестве, легализации похищенного и незаконной коммерческой деятельности.
Шестун не признает себя виновным. Он связывает уголовное преследование с тем, что планировал принять участие в сентябрьских выборах главы Серпуховского района. Избирком отказался допустить его до выборов.