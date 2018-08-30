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Четырех российских биатлонистов обвинили в употреблении допинга

Союз биатлонистов России
13:10, 30 августа 2018
Надежный источник

Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил четырех российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Союз биатлонистов России сообщил, что проводит расследование.

По данным организации, трое из четырех человек в этом списке уже завершили спортивную карьеру, один сейчас не выступает и не тренируется в составе национальной команды.

В течение двух недель спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). После этого Союз биатлонистов России будет вправе назвать их фамилии.

ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что в списке — олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, а также биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов. Агентство уточняет, что спортсменов заподозрили в употреблении допинга на основании данных, которые IBU предоставил информатор WADA Григорий Родченков.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, завершивший карьеру в 2014 году, заявил изданию «Чемпионат.com», что ему об обвинениях IBU пока ничего не известно.

Информация о новых обвинениях в адрес российских спортсменов появилась за неделю до конгресса IBU, на котором должны рассмотреть вопрос о восстановлении Союза биатлонистов России. В декабре статус организации был понижен до временного членства после того, как российских биатлонисток обвинили в употреблении допинга. Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина были лишены медалей в связи с обвинениями Григория Родченкова.

Допинг в российском спорте

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