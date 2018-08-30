Четырех российских биатлонистов обвинили в употреблении допинга

Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил четырех российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Союз биатлонистов России сообщил, что проводит расследование.

По данным организации, трое из четырех человек в этом списке уже завершили спортивную карьеру, один сейчас не выступает и не тренируется в составе национальной команды.

В течение двух недель спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). После этого Союз биатлонистов России будет вправе назвать их фамилии.

ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что в списке — олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, а также биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов. Агентство уточняет, что спортсменов заподозрили в употреблении допинга на основании данных, которые IBU предоставил информатор WADA .

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, завершивший карьеру в 2014 году, заявил изданию «Чемпионат.com», что ему об обвинениях IBU пока ничего не известно.