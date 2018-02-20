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Три российские биатлонистки подадут в суд на Григория Родченкова. Судебные издержки оплатит Михаил Прохоров

The New York Times
12:18, 20 февраля 2018
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Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина 20 февраля планируют подать в суд штата Нью-Йорк иск против информатора ВАДА Григория Родченкова, сообщила газета The New York Times. Информацию о подаче иска РИА Новости также подтвердила Ольга Зайцева.

Биатлонистки обвиняют Родченкова в клевете и требуют с него по 10 миллионов долларов каждая. Судебные издержки, связанные с иском, возьмет на себя российский миллиардер, владелец американского баскетбольного клуба «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров, который во время Олимпиады в Сочи возглавлял Союз биатлонистов России.

Адвокат Родченкова Джеймс Уолден заявил, что подаст ходатайство об отклонении иска.

«[Информация, изложенная в иске] заслуживает такого же доверия, как и остальная ложь России», — заявил адвокат Родченкова (англ. яз.).

The New York Times
Показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова легли в основу расследования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в котором утверждалось, что в России существовала государственная программа применения допинга. Российские власти признают лишь отдельные нарушения антидопинговых правил.
В результате расследования Международный олимпийский комитет лишил Зайцеву, Вилухину и Романову олимпийского серебра в эстафете, завоеванного на Играх в Сочи. Вилухина, кроме того, лишилась серебра в спринте. Спортсменки подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS); они пока не рассмотрены.

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