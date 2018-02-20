Три российские биатлонистки подадут в суд на Григория Родченкова. Судебные издержки оплатит Михаил Прохоров

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина 20 февраля планируют подать в суд штата Нью-Йорк иск против информатора ВАДА Григория Родченкова, сообщила газета The New York Times. Информацию о подаче иска РИА Новости также подтвердила Ольга Зайцева.

Биатлонистки обвиняют Родченкова в клевете и требуют с него по 10 миллионов долларов каждая. Судебные издержки, связанные с иском, возьмет на себя российский миллиардер, владелец американского баскетбольного клуба «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров, который во время Олимпиады в Сочи возглавлял Союз биатлонистов России.

Адвокат Родченкова Джеймс Уолден заявил, что подаст ходатайство об отклонении иска.