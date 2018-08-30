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Apple покажет новые айфоны 12 сентября

Meduza
17:46, 30 августа 2018
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Apple проведет 12 сентября конференцию, на которой, как ожидается, будут представлены новые модели айфонов. Компания разослала журналистам приглашение на мероприятие.

По данным Bloomberg, Apple покажет три новых модели айфонов, в том числе увеличенная модель iPhone X с диагональю 6,5 дюйма (у обычного iPhone X — 5,8 дюйма), а также более дешевая версия этого телефона с LCD-экраном.

Apple традиционно представляет новые модели телефонов осенью. iPhone X, последняя флагманская модель, была представлена 12 сентября 2017 года и поступила в продажу в ноябре.
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