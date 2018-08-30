Apple покажет новые айфоны 12 сентября
Apple проведет 12 сентября конференцию, на которой, как ожидается, будут представлены новые модели айфонов. Компания разослала журналистам приглашение на мероприятие.
По данным Bloomberg, Apple покажет три новых модели айфонов, в том числе увеличенная модель iPhone X с диагональю 6,5 дюйма (у обычного iPhone X — 5,8 дюйма), а также более дешевая версия этого телефона с LCD-экраном.
Apple традиционно представляет новые модели телефонов осенью. iPhone X, последняя флагманская модель, была представлена 12 сентября 2017 года и поступила в продажу в ноябре.