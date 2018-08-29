Как заинтересовать ребенка английским?Партнерский материал

Украина выдвинула «Донбасс» Сергея Лозницы на «Оскар»

Интерфакс
14:06, 29 августа 2018
Надежный источник

Украинский оскаровский комитет выдвинул фильм «Донбасс» Сергея Лозницы на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 

Фильм «Донбасс» посвящен жизни самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Картина получила приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» на фестивале в Каннах.
В России фильм на экраны не выходил. Запланированный на середину июля показ в музее современного искусства «Гараж» отменили после предупреждения от Минкульта, в котором ведомство напоминало, что у фильма нет прокатного удостоверения. 

Читайте также

новости

Какой будет пенсионная реформа в России. Версия Владимира Путина

шапито

Дмитрий Медведев пропал на две недели — никто не заметил. Исчезновение его кота Дорофея обсуждали гораздо активнее

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы