Украина выдвинула «Донбасс» Сергея Лозницы на «Оскар»
Украинский оскаровский комитет выдвинул фильм «Донбасс» Сергея Лозницы на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Фильм «Донбасс» посвящен жизни самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Картина получила приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» на фестивале в Каннах.
В России фильм на экраны не выходил. Запланированный на середину июля показ в музее современного искусства «Гараж» отменили после предупреждения от Минкульта, в котором ведомство напоминало, что у фильма нет прокатного удостоверения.