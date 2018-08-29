Чехия отказалась принимать мигрантов из Африки из-за наплыва украинцев
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что из-за украинских мигрантов страна больше не будет принимать беженцев, попадающих в Европу через Средиземное море.
Как сообщает «Радио Прага», это заявление Бабиш сделал накануне переговоров с премьер-министрами Италии и Мальты по вопросам нелегальной миграции из стран Африки.
Непосредственно перед вылетом в Италию чешский премьер заявил, что «Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает людей из Украины».
Через Средиземное море проходит один из основных маршрутов нелегальной миграции из Африки в Европу.
Раньше большинство беженцев из Африки прибывали в Италию, но после прихода к власти правого правительства страна отказалась принимать их.
В Чехии живут более 100 тысяч украинцев, это самая большая группа мигрантов в стране.
Кроме Чехии, за ограничение наплыва беженцев из Африки выступают и остальные страны Вышеградской группы.