Чехия отказалась принимать мигрантов из Африки из-за наплыва украинцев

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что из-за украинских мигрантов страна больше не будет принимать беженцев, попадающих в Европу через Средиземное море.

Как сообщает «Радио Прага», это заявление Бабиш сделал накануне переговоров с премьер-министрами Италии и Мальты по вопросам нелегальной миграции из стран Африки.