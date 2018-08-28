Володин рассказал о бизнесе и квартире своей матери

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что его 82-летняя мать Лидия Барабанова купила 400-метровую квартиру в жилом комплексе «Белый лебедь» в Москве «на свои деньги», сообщает телеканал «Дождь». Таким образом он ответил на расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Лидия Барабанова приобрела квартиру 10 лет назад на деньги, которые получила от продажи доли в компании «Солнечные продукты», выпускающей подсолнечное масло и майонез, рассказал Володин. По его словам, с 1999 года он вместе с матерью владел примерно третью акций холдинга. Барабанова получила акции от своей дочери Татьяны. В 2007 году Володин продал долю своему партнеру Владиславу Бурову за 200 миллионов долларов.

После продажи мать Володина получила примерно половину суммы. Барабанова вложила деньги в недвижимость в Москве и в бизнес в Смоленской области.

Спикер Госдумы заявил, что не знает, за сколько его мать купила квартиру в Москве, однако сумма существенно ниже 230 миллионов рублей — в такую цену недвижимость оценивал в своем расследовании о матери Володина основатель ФБК Алексей Навальный.

Председатель Госдумы сообщил, что бизнес в Смоленской области ведут многие его родственники, в том числе племянник и сестра, и «это их право». Володин добавил, что предприятия не приносят дохода.