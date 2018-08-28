В России вновь заработала веб-версия Telegram

Некоторые провайдеры, например Yota, как отмечается, по-прежнему ограничивают доступ к веб-версии Telegram.

TJournal обращает внимание на то, что в реестр запрещенных сайтов последний раз IP-адреса связанные с веб-версией Telegram вносились 15 июля 2018 года.

Веб-версия мессенджера Telegram - web.telegram.org и t.me — вновь доступна российским пользователям, сообщает TJournal. В частности, открываются прямые ссылки на телеграм-каналы.

Блокировка Telegram в России началась в середине апреля после того, как мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Пытаясь ограничить доступ к Telegram, Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов сторонних сервисов, из-за чего пострадали многие компании, никак не связанные с мессенджером.

Полностью заблокировать доступ к Telegram Роскомнадзору, несмотря на предпринятые усилия, не удалось.