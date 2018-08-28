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Telegram выдаст спецслужбам данные пользователей, подозреваемых в терроризме

Telegram
10:37, 28 августа 2018
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Мессенджер Павла Дурова Telegram согласился выдавать спецслужбам по решению суда данные пользователей, которых заподозрят в терроризме. Это следует из обновленной страницы с политикой конфиденциальности мессенджера. 

Telegram собирается передавать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов подозреваемых. В компании отметили, что ранее никогда не раскрывали сведения о пользователях. Если это случится, то соответствующая информация будет представлена в канале Transparency Reports в отчете, публикуемом раз в полгода.

Представители Telegram подчеркнули, что мессенджер не станет предоставлять переписку и ключи для дешифровки сообщений. Позиция по этому вопросу осталась неизменной, сообщил «Интерфаксу» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Павел Дуров всегда говорил, что переписка не будет предоставляться никаким властям никаких стран», — сказал он.

В Роскомнадзоре при этом сообщили, что готовы разблокировать Telegram, если мессенджер выполнит решение суда и предоставит ФСБ ключи шифрования.

В середине апреля в России заблокировали Telegram по решению Таганского суда Москвы. Это произошло после того, как мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
Выполняя решение суда, Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов сторонних сервисов, однако ведомство не смогло полностью закрыть доступ к Telegram.
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