Telegram выдаст спецслужбам данные пользователей, подозреваемых в терроризме

Мессенджер Павла Дурова Telegram согласился выдавать спецслужбам по решению суда данные пользователей, которых заподозрят в терроризме. Это следует из обновленной страницы с политикой конфиденциальности мессенджера.

Telegram собирается передавать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов подозреваемых. В компании отметили, что ранее никогда не раскрывали сведения о пользователях. Если это случится, то соответствующая информация будет представлена в канале Transparency Reports в отчете, публикуемом раз в полгода.

Представители Telegram подчеркнули, что мессенджер не станет предоставлять переписку и ключи для дешифровки сообщений. Позиция по этому вопросу осталась неизменной, сообщил «Интерфаксу» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Павел Дуров всегда говорил, что переписка не будет предоставляться никаким властям никаких стран», — сказал он.

В Роскомнадзоре при этом сообщили, что готовы разблокировать Telegram, если мессенджер выполнит решение суда и предоставит ФСБ ключи шифрования.