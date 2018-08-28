По его словам, Telegram «находится вне закона» в России, поэтому компания не будет рассматривать «какие-либо обращения от российских служб», а ее «политика конфиденциальности не касается ситуации в России».

Новые правила Telegram , позволяющие компании передавать властям данные о подозреваемых в терроризме, не распространяются на Россию, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное — доступ к сообщениям, причем всех пользователей», — заявил Дуров.

О том, что Telegram решил выдавать спецслужбам по решению суда IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в терроризме, стало известно 28 августа. В компании пояснили изменение правил новыми требованиями европейского законодательства в сфере защиты данных. Ранее Telegram, по собственным утверждениям, никогда не делился с властями информацией о пользователях.

В России Telegram блокируется с середины апреля из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов, нарушив работу сотен посторонних компаний, однако полностью закрыть доступ к мессенджеру не удалось.