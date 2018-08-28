Sky News: установить подозреваемых в отравлении Скрипалей помогли детективы с уникальной памятью на лица

Двое сотрудников Скотленд-Ярда с уникальной памятью на лица сыграли ключевую роль в расследовании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Супер-распознаватели» отправились в Солсбери и отсмотрели пять тысяч часов записей, пытаясь сопоставить изображения подозреваемых со съемками из британских аэропортов. По данным Sky News, это позволило выявить двоих россиян — предполагаемых участников отравления, которых власти Великобритании хотят экстрадировать из России. Имен подозреваемых полиция не называет.

Команда «супер-распознавателей» была создана в Скотленд-Ярде в 2011 году, после в Великобритании. У сотрудников этого подразделения есть врожденная способность запоминать лица. «Они не обращают внимания на очевидные приметы, например, седые волосы, усы или очки, а смотрят на глаза, рот, уши, которые не меняются. Они могут распознать лицо, увидев только его часть», — говорит создатель команды Мик Невилл.