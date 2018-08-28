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«Известия»: Россия развернула у берегов Сирии крупнейшую группировку кораблей

Известия
06:14, 28 августа 2018
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Соединение ВМФ России в Средиземном море в августе усилили 10 боевыми кораблями и двумя подводными лодками, утверждает газета «Известия». Восемь кораблей оснащены крылатыми ракетами «Калибр». По сведениям издания, еще несколько кораблей подходят к берегам Сирии.

Одновременно с этим, как пишет «Коммерсант», на российской авиабазе Хмеймим помимо ранее установленных систем ПВО развернули батарею зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Российскую группировку усилили на фоне сообщений о том, что сирийские военные могут применить химическое оружие в провинции Идлиб. В Минобороны РФ напротив считают, что «англоязычные специалисты» готовят инсценировку химической атаки против мирного населения. Российские военные уверены, что США могут использовать потенциальную атаку как повод для нового удара по Сирии.

В Минобороны РФ говорят, что США наращивают на Ближнем Востоке группировку носителей крылатых ракет. По данным ведомства, в регионе находится американский эсминец USS Ross с 28 крылатыми ракетами Tomahawk, эсминец USS Sullivans с 56 аналогичными ракетами и стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами JASSM.

Представитель Пентагона Эрик Пэйхон опроверг сообщения о наращивании военного присутствия США в Средиземноморье. «Это не более чем пропаганда. Это неправда. Однако, это не означает, что мы не готовы исполнить приказ президента к действию», — сказал он.

В апреле 2018 года правозащитники из организации «Белые каски» заявили, что сирийские военные устроили химическую атаку в пригороде Дамаска, из-за чего погибли несколько десятков мирных жителей. После этого США нанесли серию авиаударов по позициям сирийских правительственных войск.
Минобороны РФ допускало, что химическая атака могла быть инсценировкой.

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