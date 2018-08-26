Минобороны РФ рассказало о готовящейся инсценировке применения химического оружия в Сирии
В течение ближайших двух суток в сирийской провинции Идлиб может быть проведена инсценировка химической атаки против мирного населения, утверждает Минобороны РФ.
По данным российского ведомства, в регион уже прибыли «англоязычные специалисты». Для инсценировки химической атаки предполагается использовать реактивные снаряды с хлором.
В Минобороны заявили, что США могут использовать будущую атаку как повод для нового удара по сирийским государственным объектам.
В начале апреля правозащитники из «Белых касок» заявили, что авиация Башара Асада провела химическую атаку в пригороде Дамаска, в результате которой погибли несколько десятков мирных жителей. После этого США нанесли серию авиаударов по позициям сирийских правительственных войск.
Минобороны РФ допускало, что химическая атака могла быть инсценировкой.