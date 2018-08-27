YouTube будет показывать пользователям время, проведенное за просмотром видео
Видеохостинг YouTube анонсировал нововведения, позволяющие пользователю лучше оценивать, как много времени они тратят на сервис.
В частности, в меню аккаунта появится профиль, в котором можно увидеть количество часов, которое пользователь проводит за просмотром видеороликов за прошедшую неделю.
Помимо этого, YouTube позволит пользователю уменьшить количество пуш-уведомлений: их можно будет собрать в один дайджест, который будет приходить один раз в день.
В последние месяцы многие крупные социальные сети представили функции, которые должны помочь пользователям проводить в них меньше времени и реже отвлекаться на уведомления. Такие функции появились в Facebook и Instagram, а также в операционных системах Android и iOS.