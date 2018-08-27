YouTube будет показывать пользователям время, проведенное за просмотром видео

Видеохостинг YouTube анонсировал нововведения, позволяющие пользователю лучше оценивать, как много времени они тратят на сервис.

В частности, в меню аккаунта появится профиль, в котором можно увидеть количество часов, которое пользователь проводит за просмотром видеороликов за прошедшую неделю.

Помимо этого, YouTube позволит пользователю уменьшить количество пуш-уведомлений: их можно будет собрать в один дайджест, который будет приходить один раз в день.