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Российских хакеров заподозрили в попытке взлома почты Вселенского патриархата Константинополя

Associated Press
11:33, 27 августа 2018
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Хакеры, связанные с российскими властями, пытались украсть частную корреспонденцию митрополитов Константинопольской православной церкви. Об этом говорится в расследовании Associated Press.

Российские хакеры из группировки Fancy Bear пытались получить доступ к электронной почте ключевых помощников патриарха Варфоломея I, который возглавляет Константинопольскую церковь.

Почту пытались взломать у трех митрополитов: Варфоломея (в миру Михаил Самарас), Эммануила (Адамакис) и Элпидофора (Ламбриниадис). Анонимные источники агентства отметили, что у 78-летнего патриарха Варфоломея I нет электронной почты.

Журналисты AP узнали о взломе, основываясь на материалах компании по компьютерной безопасности Secureworks. Сама компания получила информацию после того, как хакеры из Fancy Bear случайно опубликовали сведения о своих операциях.

В Русской православной церкви отказались от комментариев. Российские официальные лица напомнили агентству, что ранее Кремль неоднократно опровергал связь с хакерами Fancy Bear.

В ноябре 2017 года Associated Press выпустило расследование, основанное на данных Secureworks. В нем утверждалось, что хакеры Fancy Bear с марта 2015 по май 2016 года пытались получить доступ к аккаунтам 4,7 тысячи пользователей Gmail.
Хакеры, в частности, пытались украсть электронные письма американских дипломатов, работников оборонных предприятий США, сотрудников спецслужб, международных журналистов и жен американских военных. В число потенциальных жертв хакеров вошли Алексей Навальный, Петр Порошенко и Михаил Ходорковский.

Как работают русские хакеры

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