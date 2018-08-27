Российских хакеров заподозрили в попытке взлома почты Вселенского патриархата Константинополя

Хакеры, связанные с российскими властями, пытались украсть частную корреспонденцию митрополитов . Об этом говорится в расследовании Associated Press.

Российские хакеры из группировки пытались получить доступ к электронной почте ключевых помощников патриарха Варфоломея I, который возглавляет Константинопольскую церковь.

Почту пытались взломать у трех митрополитов: Варфоломея (в миру Михаил Самарас), Эммануила (Адамакис) и Элпидофора (Ламбриниадис). Анонимные источники агентства отметили, что у 78-летнего патриарха Варфоломея I нет электронной почты.

Журналисты AP узнали о взломе, основываясь на материалах компании по компьютерной безопасности Secureworks. Сама компания получила информацию после того, как хакеры из Fancy Bear случайно опубликовали сведения о своих операциях.

В Русской православной церкви отказались от комментариев. Российские официальные лица напомнили агентству, что ранее Кремль неоднократно опровергал связь с хакерами Fancy Bear.