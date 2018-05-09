Associated Press: российские хакеры под видом сторонников ИГ рассылали угрозы женам американских военных

За рассылкой сообщений с угрозами пятерым женам американских военных в феврале 2015 года стоят хакеры из группы Fancy Bear, которую связывают с российскими властями, сообщает Associated Press.

10 февраля 2015 года пятеро жен американских военных получили в социальных сетях сообщения с угрозами от хакеров, причислявших себя к группе CyberCaliphate и заявлявших о своей приверженности «Исламскому государству». «Я знаю все о тебе, твоем муже и твоих детях. Мы гораздо ближе, чем ты можешь представить», — говорилось в одном из сообщений. В нем также было сказано, что хакер получил доступ к телефону и компьютеру женщины.

Как утверждает Associated Press со ссылкой на данные, собранные компанией по кибербезопасности Secureworks, примерно в то же время, когда жены военных получили угрозы от CyberCaliphate, их электронные почтовые ящики пытались взломать хакеры из Fancy Bear.