Россиянам будут присваивать персональные кредитные рейтинги

Жителям России будут присваивать персональные кредитные рейтинги — банки начнут ориентироваться на них при выдаче кредитов. Об этом «Российской газете» рассказал исполняющий обязанности главы Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

Это произойдет в 2019 году, когда вступят в силу поправки в закон «О кредитных историях». Персональный рейтинг будет формироваться автоматически на основе различных параметров — это, в частности, размер долга и наличие просрочек.

По словам Мясникова, кредитные истории — достаточно объемны, иногда они занимают несколько сотен страниц, и их сложно оценивать. Система персональных рейтингов должна упростить процедуру оценки заемщиков при выдаче кредита.