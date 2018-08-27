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Россиянам будут присваивать персональные кредитные рейтинги

Российская газета
06:29, 27 августа 2018
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Жителям России будут присваивать персональные кредитные рейтинги — банки начнут ориентироваться на них при выдаче кредитов. Об этом «Российской газете» рассказал исполняющий обязанности главы Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

Это произойдет в 2019 году, когда вступят в силу поправки в закон «О кредитных историях». Персональный рейтинг будет формироваться автоматически на основе различных параметров — это, в частности, размер долга и наличие просрочек.

По словам Мясникова, кредитные истории — достаточно объемны, иногда они занимают несколько сотен страниц, и их сложно оценивать. Система персональных рейтингов должна упростить процедуру оценки заемщиков при выдаче кредита.

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