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Правительство повысит акцизы на топливо с 1 января 2019 года. Их снижали, чтобы остановить рост цен на бензин

РБК
07:14, 27 августа 2018
Надежный источник

Акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут на 3700 и 2700 рублей за тонну соотвественно. Повышение запланировано на 1 января 2019 года, сообщил РБК вице-премьер Дмитрий Козак.

Таким образом, тонна бензина будет стоить 11892 рубля, дизельного топлива — 8258 рублей. Это показатели, которые были запланированы на июль 2018 года. Но из-за резкого повышения цен на топливо правительству пришлось снизить акцизы.

Козак утверждает, что теперь ситуация изменилась, и повышение акцизов не спровоцирует роста цен на автозаправках. По словам вице-премьера, у правительства есть инструменты, чтобы не допустить подорожания топлива. В качестве крайней меры он назвал введение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

За первые шесть месяцев 2018 года, по данным Росстата, цены на бензин выросли на 7,3%. Для стабилизации ситуации на рынке были снижены акцизы на топливо.

Подорожание бензина в России

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