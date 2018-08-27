Правительство повысит акцизы на топливо с 1 января 2019 года. Их снижали, чтобы остановить рост цен на бензин

Акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут на 3700 и 2700 рублей за тонну соотвественно. Повышение запланировано на 1 января 2019 года, сообщил РБК вице-премьер Дмитрий Козак.

Таким образом, тонна бензина будет стоить 11892 рубля, дизельного топлива — 8258 рублей. Это показатели, которые были запланированы на июль 2018 года. Но из-за резкого повышения цен на топливо правительству пришлось снизить акцизы.

Козак утверждает, что теперь ситуация изменилась, и повышение акцизов не спровоцирует роста цен на автозаправках. По словам вице-премьера, у правительства есть инструменты, чтобы не допустить подорожания топлива. В качестве крайней меры он назвал введение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.