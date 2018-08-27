Минюст повторно отказал сторонникам Навального в регистрации партии «Россия будущего»

Министерство юстиции направило сторонникам Алексея Навального уведомление об отказе в регистрации партии «Россия будущего». Документ опубликован на сайте политика.

Поводом для отказа стали нарушения, обнаруженные Минюстом в документах, поданных в начале августа для возобновления процесса регистрации партии. В частности, вместо полного текста устава партии, говорится в ответе ведомства, был предоставлен лишь список изменений в него.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила «Медиазоне», что сторонники политика продолжат добиваться регистрации партии.

Обновление: Алексей Навальный заявил «Интерфаксу», что отказ Минюста будет обжалован в суде. «Есть исчерпывающий перечень документов, которые нужны для регистрации партии, а они <…> требуют документы, которые по этому перечню не требуются», — сказал он.