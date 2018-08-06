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Сторонники Навального повторно подали документы для регистрации партии «Россия будущего»

Иван Жданов
19:03, 6 августа 2018
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Сторонники политика Алексея Навального повторно подали в Минюст документы для регистрации партии «Россия будущего». 

Минюст приостановил регистрацию партии «Россия будущего» в середине июля. Ведомство указало на то, что некоторые положения устава противоречат федеральному закону «О политических партиях». 
Алексей Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012 года. Каждый раз Минюст отказывает ему; оппозиционер считает, что это делается по надуманным причинам.
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