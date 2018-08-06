Сторонники Навального повторно подали документы для регистрации партии «Россия будущего»
Сторонники политика Алексея Навального повторно подали в Минюст документы для регистрации партии «Россия будущего».
Сегодня подали документы в Минюст на возобновление регистрации партии «Россия будущего». Провели съезд, региональные собрания в 55-ти субъектах в максимально короткие сроки.— Ivan Zhdanov (@IoannZH) August 6, 2018
Минюст приостановил регистрацию партии «Россия будущего» в середине июля. Ведомство указало на то, что некоторые положения устава противоречат федеральному закону «О политических партиях».
Алексей Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012 года. Каждый раз Минюст отказывает ему; оппозиционер считает, что это делается по надуманным причинам.