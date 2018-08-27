«Левада-центр»: в России резко вырос уровень ксенофобии

В России за последний год выросла доля россиян, считающих, что в стране нужно ограничить проживание отдельных национальностей, показал опрос «Левада-центра», проведенный в июле 2018 года. Результаты исследования опубликовала газета «Ведомости».

Каждый третий опрошенный (32%) считает, что в России нужно ограничить проживание цыган. Для сравнения: в июле 2017 года так считали 17%. В тройку «нежелательных» этносов также вошли китайцы (за год произошел рост с 15% до 31%) и вьетнамцы (с 12% до 26%).

Также россияне хотели бы ограничить проживание выходцев из бывших среднеазиатских республик СССР (рост с 19% до 25%), выходцев с Кавказа (с 22% до 23%), украинцев (с 8% до 17%) и евреев (с 4% до 12%).

Еще 28 процентов опрошенных считают, что не следует вводить ограничения на проживание каких-либо наций. За год доля тех, кто придерживается такого мнения, осталась неизменной.

В целом спектр неприязненного отношения расширился — частота выбора тех или иных «нерусских» позиций за год выросла в 1,5 раза, отметила социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

Почти вдвое (с 10% до 19%) выросло число тех, кто одобряет идею «Россия для русских», которое снижалось с 2014 года. Больше трети опрошенных (39%) лояльно относятся к дискриминационным объявлениям о сдаче жилья или о работе, причем в Москве таких уже 63%. Также выросла доля опрошенных, поддерживающих ограничение притока мигрантов, — с 58% до 67%.