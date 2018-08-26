В ДТП с автобусом в Болгарии погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек стали жертвами ДТП с туристическим автобусом в Болгарии.

Инцидент произошел неподалеку от города Своге вечером 24 августа. В условиях плохой видимости и сильного дождя водитель автобуса, в котором находилась группа пенсионеров, не справился с управлением. Автобус ударил три машины, а затем упал с обрыва высотой около 20 метров.

Как сообщили в МВД, 13 человек погибли на месте происшествия, еще трое позднее умерли от полученных травм. В больнице в крайне тяжелом состоянии находятся пять человек. 27 августа в Болгарии объявлен днем национального траура.