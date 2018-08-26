В США на 82-м году жизни умер Джон Маккейн — сенатор от штата Аризона и кандидат в президенты на выборах 2008 года.

В 2017 году у Маккейна диагностировали глиобластому — злокачественную опухоль мозга. Несмотря на заболевание, он продолжал работать в Сенате. За день до смерти родственники сенатора объявили, что он решил прекратить лечение.