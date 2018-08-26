Умер Джон Маккейн
01:37, 26 августа 2018
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В США на 82-м году жизни умер Джон Маккейн — сенатор от штата Аризона и кандидат в президенты на выборах 2008 года.
В 2017 году у Маккейна диагностировали глиобластому — злокачественную опухоль мозга. Несмотря на заболевание, он продолжал работать в Сенате. За день до смерти родственники сенатора объявили, что он решил прекратить лечение.
Джон Маккейн представлял в Сенате США штат Аризона с 1987 года. Баллотировался на выборах 2008 года от Республиканской партии. Во время кампании 2016 года выступал против Дональда Трампа и продолжал критиковать его после избрания.
До прихода в политику Маккейн служил в авиации, в том числе во время войны во Вьетнаме. В ходе войны он был сбит и взят в плен, где провел более пяти лет.
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