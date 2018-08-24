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Джон Маккейн решил прекратить лечение опухоли мозга

CNN
15:18, 24 августа 2018
Надежный источник

Сенатор Джон Маккейн решил отказаться от дальнейшего лечения опухоли мозга, которая была диагностирована у него в 2017 году.

Как говорится в заявлении семьи сенатора, Маккейн прожил дольше, чем многие ожидали. «Но развитие болезни и неумолимое влияние возраста выносят свой вердикт. Со своим обычным присутствием духа он решил прекратить лечение», — заявили члены семьи сенатора.

Они поблагодарили друзей и помощников Маккейна, а также «многие тысячи людей, которые вспоминают его в своих молитвах».

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