У отравившегося «Новичком» британца заподозрили менингит
Врачи больницы в Солсбери, где находится британец Чарли Роули, пострадавший от отравления «Новичком» в Эймсбери, подозревают у него менингит. Об этом его брат рассказал в интервью The Daily Mirror.
По словам Мэтью Роули, врачи пока не знают, с каким именно видом менингита они имеют дело. Ухудшение состояния пострадавшего он напрямую связал с последствиями отравления.
Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес были госпитализированы в Эймсбери 30 июня. Они нашли на улице флакон из-под духов, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество «Новичок». Стерджес умерла в больнице через несколько дней, а Роули впоследствии был выписан.
Спустя месяц после выписки Роули снова госпитализировали. Как сообщалось, он начал испытывать проблемы со зрением.