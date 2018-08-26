У отравившегося «Новичком» британца заподозрили менингит

Врачи больницы в Солсбери, где находится британец Чарли Роули, пострадавший от отравления «Новичком» в Эймсбери, подозревают у него менингит. Об этом его брат рассказал в интервью The Daily Mirror.

По словам Мэтью Роули, врачи пока не знают, с каким именно видом менингита они имеют дело. Ухудшение состояния пострадавшего он напрямую связал с последствиями отравления.