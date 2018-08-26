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У отравившегося «Новичком» британца заподозрили менингит

The Daily Mirror
13:41, 26 августа 2018
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Врачи больницы в Солсбери, где находится британец Чарли Роули, пострадавший от отравления «Новичком» в Эймсбери, подозревают у него менингит. Об этом его брат рассказал в интервью The Daily Mirror.

По словам Мэтью Роули, врачи пока не знают, с каким именно видом менингита они имеют дело. Ухудшение состояния пострадавшего он напрямую связал с последствиями отравления. 

Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес были госпитализированы в Эймсбери 30 июня. Они нашли на улице флакон из-под духов, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество «Новичок». Стерджес умерла в больнице через несколько дней, а Роули впоследствии был выписан.
Спустя месяц после выписки Роули снова госпитализировали. Как сообщалось, он начал испытывать проблемы со зрением. 

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