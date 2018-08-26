Голодающего под арестом Сергея Удальцова вновь госпитализировали

Координарор «Левого фронта» Сергей Удальцов, голодающий в спецприемнике, госпитализирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его жену.

Удальцов 14 августа был арестован на 30 суток по статье о повторном нарушении при организации митингов. После ареста он начал сухую голодовку.

На пятый день голодовки Удальцова уже госпитализировали. В больнице он продолжил свою акцию; на следующий день его вернули обратно в спецприемник.