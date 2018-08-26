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Голодающего под арестом Сергея Удальцова вновь госпитализировали

Интерфакс
12:14, 26 августа 2018
Надежный источник

Координарор «Левого фронта» Сергей Удальцов, голодающий в спецприемнике, госпитализирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его жену.

Подробности о состоянии здоровья Удальцова пока неизвестны. 

Удальцов 14 августа был арестован на 30 суток по статье о повторном нарушении при организации митингов. После ареста он начал сухую голодовку. 
На пятый день голодовки Удальцова уже госпитализировали. В больнице он продолжил свою акцию; на следующий день его вернули обратно в спецприемник.

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