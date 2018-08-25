Работа над третьими «Стражами Галактики» остановлена. Режиссера фильма уволили за старые твиты
Подготовка к съемкам третьей части «Стражей Галактики» приостановлена на неопределенное время, сообщает The Hollywood Reporter. Членам съемочной группы объявили, что они могут искать новую работу.
Решение о роспуске съемочной группы, по данным издания, было принято из-за отсутствия кандидата на должность режиссера.
Джеймс Ганн, снявший две предыдущие части «Стражей Галактики», был в июле уволен с поста режиссера из-за оскорбительных сообщений в твиттере, написанных в 2008-2011 годах.
Работа над третьей частью «Стражей Галактики» должна была начаться осенью 2018 года. Непосредственно съемки фильма были намечены на начало 2019 года, а выход в прокат планировался в 2020 году.
После того, как Disney уволила Ганна за старые твиты, «несовместимые с ценностями компании», актеры «Стражей Галактики» опубликовали открытое письмо в поддержку режиссера.