NYT сообщила о «замолчавших» источниках американских спецслужб в Кремле

Американские спецслужбы перестали получать информацию от своих осведомителей в российских властных структурах, пишет The New York Times со ссылкой на источники, близкие к разведке.

ЦРУ и другие спецслужбы, пишет издание, остаются в неведении о планах Кремля, касающихся промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре.

Источники The New York Times считают, что информаторы не были «раскрыты или уничтожены», а затаились из-за агрессивной работы российской контрразведки, а также в связи на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Также, по мнению собеседников издания, на работу с осведомителями негативно повлияла и высылка американских дипломатов из России, среди которых были сотрудники разведки.