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NYT сообщила о «замолчавших» источниках американских спецслужб в Кремле

The New York Times
06:49, 25 августа 2018
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Американские спецслужбы перестали получать информацию от своих осведомителей в российских властных структурах, пишет The New York Times со ссылкой на источники, близкие к разведке.

ЦРУ и другие спецслужбы, пишет издание, остаются в неведении о планах Кремля, касающихся промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре.

Источники The New York Times считают, что информаторы не были «раскрыты или уничтожены», а затаились из-за агрессивной работы российской контрразведки, а также в связи с покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Также, по мнению собеседников издания, на работу с осведомителями негативно повлияла и высылка американских дипломатов из России, среди которых были сотрудники разведки.

США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Россия эти обвинения отвергает.
В конце 2016 года из-за предполагаемого вмешательства РФ в выборы США выслали из страны 35 российских дипломатов и закрыли две посольские дачи.
В ответ на это Россия в июле 2017 года объявила о сокращении численности американской миссии на 755 человек. Такое решение, как объявил президент РФ Владимир Путин, было принято для того, чтобы уравнять численность сотрудников российской дипмиссии в США и американской миссии в России.

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