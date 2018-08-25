На Красной площади задержаны участники акции памяти «демонстрации семерых»
На Красной площади задержали участников акции, приуроченной к 50-летию «демонстрации семерых» — акции, устроенной диссидентами в 1968 году, в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию.
Задержаны Сергей Шаров-Делоне, Анна Красовицкая и Леонид Гозман. Они доставлены в ОВД «Китай-город», сообщил в твиттере муниципальный депутат Донского округа Владимир Залищак.
Шаров-Делоне и Гозман, сообщает «Радио Свобода», пытались развернуть на Красной площади плакат в память о «демонстрации семерых», а Красовицкая стояла с плакатом в поддержку Олега Сенцова, который более 100 дней держит голодовку в колонии.
Плакаты, по данным «Радио Свобода», полиция изъяла.
Всего в акции на Красной площади, посвященной памяти демонстрации 1968 года, принимало участие около 50 человек, сообщает «ОВД-Инфо».