На Красной площади задержаны участники акции памяти «демонстрации семерых»

На Красной площади задержали участников акции, приуроченной к 50-летию «демонстрации семерых» — акции, устроенной диссидентами в 1968 году, в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию.

Полицейский конфискует у участников акции ленточку с лозунгом «За вашу и нашу свободу», 25 августа 2018 года Daniel Afrin

Задержаны Сергей Шаров-Делоне, Анна Красовицкая и Леонид Гозман. Они доставлены в ОВД «Китай-город», сообщил в твиттере муниципальный депутат Донского округа Владимир Залищак.

Шаров-Делоне и Гозман, сообщает «Радио Свобода», пытались развернуть на Красной площади плакат в память о «демонстрации семерых», а Красовицкая стояла с плакатом в поддержку Олега Сенцова, который более 100 дней держит голодовку в колонии.

Плакаты, по данным «Радио Свобода», полиция изъяла.

Всего в акции на Красной площади, посвященной памяти демонстрации 1968 года, принимало участие около 50 человек, сообщает «ОВД-Инфо».