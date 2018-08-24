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В Рязанской области и Подмосковье задержали участников нападения на продавцов биткоинов

МВД России
12:47, 24 августа 2018
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Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали шестерых нападавших на продавцов биткоинов. МВД в официальном сообщении называет их «участниками этнической группы».

Пять человек задержаны в Рязанской области, а 26-летний организатор разбойного нападения — в Подмосковье. В мае они нашли объявление о продаже биткоинов в интернете и предложили продавцам встретиться в безлюдном месте.

В подмосковной деревне Дрожжино преступники напали на двух молодых людей, похитили у них 300 тысяч рублей и видеокарты для майнинга криптовалюты стоимостью больше двух миллионов.

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