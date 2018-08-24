В Рязанской области и Подмосковье задержали участников нападения на продавцов биткоинов

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали шестерых нападавших на продавцов биткоинов. МВД в официальном сообщении называет их «участниками этнической группы».

Пять человек задержаны в Рязанской области, а 26-летний организатор разбойного нападения — в Подмосковье. В мае они нашли объявление о продаже биткоинов в интернете и предложили продавцам встретиться в безлюдном месте.

В подмосковной деревне Дрожжино преступники напали на двух молодых людей, похитили у них 300 тысяч рублей и видеокарты для майнинга криптовалюты стоимостью больше двух миллионов.