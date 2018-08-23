Жительницу Санкт-Петербурга осудили на два года условно за комментарии в ВК
Жительницу Санкт-Петербурга Ольгу Черничкину суд признал виновной в экстремизме за комментарии к одному из постов в группе в соцсети «ВКонтакте».
Комментарии, которые Черничкина в декабре 2016 года разместила в группе «Питер решает», сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, «содержали побуждение к использованию враждебных насильственных действий — убивать лиц, представителей народностей Кавказа и Средней Азии».
Суд признал ее виновной по статье 282 УК и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
По данным судебной статистики, в России последние годы постоянно растет число административных и уголовных дел, возбужденных из-за лайков, репостов, комментариев или публикации изображений в соцсетях.
Амнистировать пользователей соцсетей, осужденных за экстремизм, предложила Mail.ru. Совет по правам человека при президенте РФ подготовил поправки, которые, в частности, предполагают убрать из Уголовного кодекса все, что позволяет преследовать людей за «экстремистские» высказывания.