Жительницу Санкт-Петербурга осудили на два года условно за комментарии в ВК

Жительницу Санкт-Петербурга Ольгу Черничкину суд признал виновной в экстремизме за комментарии к одному из постов в группе в соцсети «ВКонтакте».

Комментарии, которые Черничкина в декабре 2016 года разместила в группе «Питер решает», сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, «содержали побуждение к использованию враждебных насильственных действий — убивать лиц, представителей народностей Кавказа и Средней Азии».

Суд признал ее виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.